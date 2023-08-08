08 Августа 2023
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Фото:© APA/ROLAND SCHLAGER

Экс-министр иностранных дел Австрии, на свадьбе которой гулял Путин, поселилась в рязанской деревне

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, у которой на свадьбе в 2018 году гулял Владимир Путин, объявилась в Рязанской области. Она была замечена на празднике "Макушка лета", который ежегодно проводится в деревне Петрушово Касимовского района.

Ранее Кнайсль со скандалом была вынуждена прервать карьеру в Австрии и даже уехать из родной страны – причиной стали обвинения в связях с российскими влиятельными лицами. Кнайсль утверждала, что перебралась в Ливан, но, как видно, в итоге жизненный путь привел ее в РФ.

Кнайсль рассказала изданию Vidsboku, что не видела Путина с 2019 года и он не сыграл никакой роли в ее появлении в российской глубинке. Впрочем, новое место работы бывшей австрийской дипломатки может быть связано с политикой. Она сообщила, что была приглашена преподавать в структуру СПбГУ – центр G.O.R.K.I. Там Кнайсль намерена заниматься юриспруденцией, рынками нефти и газа. Центр был создан в марте 2023 года для "подготовки объективной аналитики для поиска решений по вызовам глобального развития и задачам политики Российской Федерации".

Также экс-министр иностранных дел Австрии пишет книгу, которая должна выйти в свет до конца этого года.

Кнайсль объяснила, как оказалась в Петрушово: "Три года назад меня заставили покинуть Австрию, не разрешали работать во Франции, даже отказали в открытии банковского счета. Я боялась. Я вынуждена была бежать из Европы, меня нигде не принимали. И я уехала в Ливан, так как знала арабский.

Чтобы остановиться в России, мне нужна была помощь. У меня было несколько контактов людей, которые помогли мне найти жилье, сказали, что есть дом, который сдается на лето в России. Мне также помогают учить русский. Я знаю восемь языков, а вот русский, к сожалению, только начинаю учить", - рассказала дипломатка.

Она добавила, что пока арендовала в Петрушово дом на месяц, а там – видно будет. Она отметила, что в 60 лет ей приходится жить в неизвестности и начинать все с нуля.

Теги: карин кнайсль, владимир путин, австрия, карьера


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