Суд в Челябинской области не стал арестовывать 620 млн рублей на счетах "Южуралзолота"

Арбитражный суд Челябинской области отказал в удовлетворении заявления о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на сумму в размере 619,5 млн рублей на счетах "Южуралзолото Группа Компаний", сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Напомним, с исковым заявлением в суд обратилась компания "Корунд-циан". Она просит взыскать с "ЮГК" задолженность в размере 603,6 млн рублей и пени в размере 16,3 млн рублей. Заявлении принято к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 18 октября.

8 августа истец поджал заявление, в котором просил принять обеспечительные меры, но суд отказал.