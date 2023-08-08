В Монголии зафиксирован еще один случай заражения бубонной чумой

В Улан-Баторе госпитализировали мужчину, заразившегося бубонной чумой после употребления в пищу мяса сурка. Об этом сообщил Национальный центр изучения зоонозных инфекций Монголии.

Пострадавший мужчина госпитализирован. Пять человек, находившихся с ним в тесном контакте, изолированы, передает ТАСС.

В июле сообщалось, что вблизи границы Монголии и России найден патоген бубонной чумы. В связи с этим местному населению и туристам, путешествующим по аймаку, еще раз напомнили о запрете охоты на сурков и поедания их мяса. Указанный монгольский регион граничит с российской республикой Тува.

29 июня был подтвержден диагноз "бубонная чума" у 21-летнего пастуха в Гоби-Алтайском аймаке (регионе) Монголии.