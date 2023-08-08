08 Августа 2023
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

В Екатеринбурге началось строительство жилого комплекса "Северный Химмаш"

В Екатеринбурге "Атомстройкомплекс" начал возведение нового жилого комплекса на Химмаше.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, строительство ЖК "Северный Химмаш" стартовало с 10-этажного жилого дома с коммерческими помещениями. Всего площадь первой очереди застройки составит 17 тысяч квадратных метров. Ввод запланирован во втором квартале 2025 года.

Проект включает строительство еще двух жилых домов и удобного выезда на улицу Южногорская. В следующей очереди предусмотрено строительство коворкинг-пространства для встреч и досуга жильцов, а также дополнительного выезда на улицу Дагестанская. Продажи квартир в ЖК стартуют в ближайшие дни.

При разработке проекта учитывались пожелания жителей микрорайона, в частности, к безопасности и доступности инфраструктуры, а также экологичности. Особенность этого проекта в том, что "Атомстройкомплекс" формирует безопасную и комфортную среду нового квартала, сохраняя для новоселов возможность остаться в привычной локации. Как показал опрос жителей, переехать в другую часть Екатеринбурга хотят менее трети участников, при этом на Химмаше сложился дефицит современного качественного жилого фонда. Как рассказали в компании, уже до старта продаж поступило большое число заявок в "лист ожидания".

проект жилого комплекса "Северный Химмаш" в Екатеринбурге(2023)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

В новом жилом комплексе "Северный Химмаш" предусмотрена установка IP-видеокамер на дворовой территории, в лифтах и холлах первых этажей, в парадных входах в дома. Территория отгорожена от улицы, въезд машин запрещен, а доступ посторонних ограничен, так что родители смогут спокойно отпускать детей во внутренний двор, где можно провести время с семьей и друзьями, поиграть на детских площадках, в настольный теннис, домино или шахматы, или просто отдохнуть на скамейке.

Также будут прямые выходы в сосновый парк площадью 24 га, с разветвленной сетью тропинок, площадками для отдыха и спорта и выходом на берег Нижне-Исетского пруда. Сейчас здесь проходит масштабная реконструкция стадиона, входной группы и главной аллеи.

Теги: Химмаш, строительство, ЖК, Екатеринбург


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