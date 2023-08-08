Избитому в Перми дрессировщику стало хуже

Избитому в Перми дрессировщику цирка Игорю Корчагину стало хуже. Об этом сообщает telegram-канал "Цирковые".

В сообщении сказано, что состояние Корчагина ухудшилось неделю назад: у дрессировщика развился ДВС синдром и полиорганная недостаточность. Ему несколько раз переливали кровь и плазму. Также, по данным канала, у артиста цирка отказывали печень и почки.

"На короткий срок снова ввели в искусственный сон. Состояние было критическое. Сейчас более-менее все стабилизировалось, работа органов нормализовалась, давление тоже пришло в норму. Но в сознание Игорь все еще не приходит", - говорится в сообщении.

Как сообщало Накануне.RU, информацию о том, что в Перми жестоко избит Корчагин, опубликовал в своем telegram-канале руководитель Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный. По его словам, все случилось в ночь на 3 июля, когда в общежитие по неизвестной причине были вызваны сотрудники ЧОПа, и около 23.00 прибывшая в гостиницу Пермского цирка группа быстрого реагирования устроила "настоящую бандитскую разборку" с применением перцовых баллончиков, дубинок и травматических пистолетов. Артист цирка, дрессировщик Игорь Корчагин получил тяжелейшие травмы и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, написал Запашный.

Подозреваемый в причинении вреда здоровью охранник уже задержан.