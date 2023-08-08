Италия приостановила выдачу "золотых виз" россиянам и белорусам

Италия приостанавливает программу выдачи "золотых виз" для российских и белорусских инвесторов. Издание Altreconomia отмечает, что власти приостановили программу только спустя полтора года после рекомендаций Еврокомиссии, итогом этой задержки стал рекордный приток россиян, которые были готовы обменять инвестиции на визу.

По данным издания, минимум 32 гражданина РФ за эти полтора года получили двухлетнюю "инвесторскую" визу, запросили ее 36 человек, то есть отказали всего четырем россиянам.

За то же время "золотые визы" в Италии получили только 12 американцев и столько же британцев, а также еще 23 состоятельных человека из стран, не входящих в ЕС.

В целом в 2022 году Италия выдала 79 "золотых виз" из 92 запрошенных в обмен на инвестиции в размере 32,3 млн евро.