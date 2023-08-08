08 Августа 2023
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Фото:Накануне.RU

Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Астрахани

Два человека погибли при взрыве бытового газа в жилом доме в Астрахани, сообщает РИА Новости.

Число пострадавших возросло до шести, двое из них госпитализированы. Изначально сообщалось о четверых пострадавших.

Хлопок бытового газа произошел на улице Адмирала Нахимова. После взрыва начался пожар, который охватил четыре квартиры. Общая площадь возгорания составила 90 кв.м.

Напомним, на прошлой неделе в Канске (Красноярский край) взорвался газ в жилом доме. Пострадали 11 человек, из них 7 госпитализированы, в том числе два человека в тяжелом состоянии. Четверым оказана разовая помощь.

Теги: взрыв газа, астрахань, жилой дом


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