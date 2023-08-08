Озвучены пункты "формулы мира" Зеленского

Офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал на своем сайте документ, посвященный плану по урегулированию, который продвигает Киев. Текст называется "Философия украинской формулы мира". Он содержит 10 пунктов.

В частности, в документе говорится о необходимости обеспечения продовольственной безопасности, пишет ТАСС. Также план предполагает мероприятия по восстановлению украинской энергетической инфраструктуры.

Отдельное внимание уделяется вопросам "восстановления территориальной целостности Украины" и гарантий безопасности. В Киеве рассчитывают, что они будут обеспечены юридически обязывающими документами, а также "собственными оборонными возможностями".