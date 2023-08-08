Вода и огонь: в Екатеринбурге обновили светомузыкальный фонтан в центре города

К предстоящему 300-летию Екатеринбурга в Историческом сквере обновили светомузыкальный фонтан.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в рамках реконструкции установлено новое оборудование для обеспечения музыкального и светового сопровождения. Также появится настоящий водный дисперсионный экран, на котором будет показываться изображение. Добавлен уникальный спецэффект: в фонтане можно будет увидеть не только воду, но и огонь.

Как пояснили в мэрии, в ходе предыдущего обновления фонтан длиной более 120 метров имел 118 форсунок и 260 светильников. На световых опорах были размещены восемь музыкальных колонок. Раньше он мог проигрывать 10 мелодий.

Оценить все возможности обновленного фонтана в центре города можно будет 18 августа на церемонии открытия. Он продолжит работать до завершения сезона.