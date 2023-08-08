Грузия будет возвращать Абхазию и Южную Осетию мирным путем - Гарибашвили

Грузия будет возвращать свои территории мирным путем, через правильную, разумную и прагматичную политику, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на мероприятии в связи с 15-й годовщиной российско-грузинской войны.

"Мир не имеет альтернативы. Мы должны вернуть наши территории миром, нашей правильной, разумной, прагматичной политикой. <…> Еще раз соболезную всем вам в связи с этой великой трагедией. Светлая память нашим героям, преклоняюсь перед нашими героями", - сказал политик.

Он также обвинил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в "безответственности" и заявил, что "этой войны можно было избежать".

"Эта была действительно антинациональная власть, которая не заботилось ни об объединении территорий Грузии, ни о защите нашего народа, ни о защите наших национальных интересов, это была власть, которая заботилась только о своих интересах", - сказал Гарибашвили.

Примерно в этом же духе сегодня комментировали в российском МИДе события 15-летней давности: выступали за мирный процесс налаживания диалога между Цхинвалом, Сухумом и Тбилиси, между Тбилиси и Москвой, а также обвинили Саакашвили в развязывании войны 2008 года.