В Тюменской области в последний день лета стартует досрочное голосование на выборах губернатора

В Тюменской области досрочное голосование на выборах губернатора состоится с 31 августа по 7 сентября. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областного избиркома.

Досрочное голосование проводится для жителей отдаленных поселений в Голышмановском городском округе, Ярковском, Тобольском, Уватском, Сладковском, Омутинском и Нижнетавдинском районах.

"Досрочно, начиная с 31 августа, в голосовании примут участие жители отдельных населенных пунктов Уватского района, а завершат его жители Тобольского района 7 сентября", - говорится в сообщении избиркома.

Напомним, от партии "Единая Россия" на выборы выдвинут Александр Моор, от регионального отделения ЛДПР в Тюменской области – Денис Садовников, от "Справедливой России – За правду" – Владимир Пискайкин, от отделения КПРФ – Иван Левченко. Выборы Губернатора Тюменской области состоятся в единый день голосования 10 сентября.