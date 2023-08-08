В Челябинской области на трассе остановили пьяного водителя рейсового автобуса

В Челябинской области остановили рейсовый автобус, которым управлял пьяный водитель. На мужчину составили административный протокол, и отстранили от управления транспортным средством, сообщили Накануне.RU в региональном УГИБДД.

Инцидент произошел сегодня утром на 60 км автодороги Челябинск-Троицк. При проверке документов полицейские заметили у водителя признаки опьянения. Проходить освидетельствования на состояние алкогольного опьянения мужчина отказался.

В салоне находилось 25 пассажиров. Их перевозили по маршруту "Красногорск – Челябинск". Пассажиров пересадили в другие проезжающие рейсовые автобусы. В отношении перевозчика будет организована проверка.