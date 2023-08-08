В Екатеринбурге мужчина поджег чужое авто из-за парковки на тротуаре

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в поджоге автомобиля. Мужчина объяснил свой поступок тем, что владелец машины нарушил правила парковки.

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Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, поджог "Лады Веста" произошел в конце июля во дворе на улице Новгородцевой. Огонь повредил переднюю часть авто площадью около 1 квадратного метра. Ущерб, причиненный владельцу машины, составил около 200 тысяч рублей.

Вскоре полицейским удалось установить злоумышленника: им оказался 36-летний мужчина, проживающий на той же улице. Выяснилось, что он неоднократно судим за незаконный оборот наркотиков. Задержанный рассказал силовикам, что ему не понравилось, что "Лада" припаркована на тротуаре, и он решил проучить нерадивого автолюбителя.

Однажды вечером поджигатель облил чужой автомобиль горючей жидкостью и бросил спичку, попросив своего друга снять весь процесс на телефон. Сам приятель пояснил полицейским, что был уверен, что снимает какой-то розыгрыш.

Против пиромана возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле был задержан подозреваемый в поджоге машины. Мужчина хотел таким образом "помочь" своему знакомому.