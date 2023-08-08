С экс-губернатора Челябинской области Дубровского требуют 930 млн рублей в рамках дела о банкротстве

Арбитражный суд Челябинской области заявление ПО "Монтажник" о включении в реестр требований кредиторов экс-губернатора Бориса Дубровского требования в размере 930,5 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Судебное заседание по рассмотрению требования назначено на 20 сентября.

Напомним, в марте Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление ПО "Монтажник" о признании Дубровского банкротом. Сумма исковых требований 37,2 млн рублей. В апреле Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал Борису Дубровскому в удовлетворении апелляционной жалобы на определение арбитражного суда области о принятии заявления о признании его банкротом. В июле суд признал обоснованным заявление о признании экс-губернатора Бориса Дубровского банкротом. В отношении должника введена реструктуризация долгов.

В октябре прошлого года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил частично ходатайство о принятии обеспечительных мер конкурсного управляющего Елены Соломки и кредиторов "Символ Бетон", "МагСтрой", "КредитУралБанк" и "МСБ-Инжиниринг" и наложил арест на имущество экс-губернатора в размере 930,5 млн рублей. Обжаловать это решение Дубровский не смог.