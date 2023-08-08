08 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В Нью-Йорке акула пыталась откусить женщине ногу

В Нью-Йорке на женщину напала акула. Хищник напал на нее, когда та купалась у пляжа в Квинсе. В прошлые года акулы в летний период уже нападали на людей у берегов города, отмечает CNN.

ЧП произошло на пляже Рокавей. В экстренные службы поступило сообщение о женщине с серьезной травмой ноги. Пострадавшую доставили в больницу, она в стабильном состоянии, ее жизни ничто не угрожает.

Только этим летом сообщалось о минимум пяти нападениях акул у Лонг-Айленда, что заставило власти усилить наблюдение за этими морскими хищниками.   

По данным Флоридского музея естественной истории, риск нападения акулы относительно низок: в прошлом году во всем мире было подтверждено всего 57 неспровоцированных нападений. Из них 41 случай произошел в Соединенных Штатах, причем восемь инцидентов без летального исхода произошли в Нью-Йорке.

Теги: акула, нападение, нью-йорк


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