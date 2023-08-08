08 Августа 2023
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Фото:instagram.com/lada_dance_official

Baza: Состояние певицы Лады Дэнс после ДТП ухудшилось

Состояние певицы Лады Дэнс, попавшей в ДТП, ухудшилось в больнице, сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, вчера певице провели операцию на лице, чтобы зашить порезы и разрывы после аварии. После операции Дэнс почувствовала ухудшение здоровья. Утверждается, что она почти не разговаривает. Родным запретили все посещения.

ДТП с участием трех автомобилей, в которое попала артистка, произошло 5 августа на Симферопольском шоссе в Подольске. В результате аварии Дэнс получила травмы головы и позвоночника.

По данным канала, Лада Дэнс хочет получить с перевозчика 12 миллионов рублей. Певица и ее адвокат решили подать в суд на транспортную компанию, которая организовывала ее перевозку с выступления.

Теги: лада дэнс, дтп


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