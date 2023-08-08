ДНР подписала соглашение с Чечней

ДНР и Чечня подписали соглашение об экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин по итогам визита в Чечню. Он отметил помощь Чечни в защите и восстановлении Донбасса.

Накануне глава Чечни глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сейчас на передовой находятся более семи тысяч бойцов из его региона, а всего с начала СВО в зоне боевых действий побывали свыше 29 тысяч, из них 13 тысяч – добровольцы.

Кроме того, Мариуполь и Грозный подписали соглашение об установлении побратимских отношений, сообщил глава мариупольской администрации Олег Моргун. В ДНР прибыла делегация из кавказского региона.