Более 40% россиян-отпускников не смогли полноценно отдохнуть этим летом

42% россиян-отпускников не смогли полноценно отдохнуть за первые два месяца лета. Им все время что-то мешает: работа, плохая погода и родственники, говорится в совместном исследовании группы "Ренессанс страхование" и Ozon Travel.

"Каждый четвертый (28%) из них винит во всем недостаточное количество отпускных дней. Как правило, неудовлетворенность отпуском появляется из-за того, что россияне не могут расслабиться — об этом говорит каждый третий респондент (39%)", — цитирует "Прайм" аналитиков.

Граждане называют несколько факторов испорченного отпуска: переживания за работу, плохая погода, совместный отдых с родственниками. Также они опасаются за свою безопасность во время путешествий, создает сложности и языковой барьер.

Также исследование выявило самые распространенные страхи отдыхающих россиян: они боятся кражи багажа или его потери, в топе также опасения по поводу болезней или отравления местной кухней.