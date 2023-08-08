08 Августа 2023
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Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

В Забайкалье разыскивают третьего подозреваемого в избиении инвалида СВО

В Забайкальском крае разыскивают третьего подозреваемого в избиении участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, в ночь на 5 августа подозреваемые спровоцировали конфликт с двумя участниками СВО. Они, высказывая претензии по поводу участия мужчин в спецоперации, избили одного из них, сорвали с него награды и повредили автомобиль. По данным СМИ, избитый мужчина является инвалидом, потерявшим ногу в ходе боевых действий.

К настоящему моменту было предъявлено обвинение в нападении 27-летнему жителю села Нерчинский Завод. Также задержан его сообщник. Теперь следователи дали поручение сотрудникам полиции установить местонахождение третьего мужчины и доставить его для допроса.

Между тем, у депутата Госдумы Александра Хинштейна возникла масса вопросов к полиции Забайкалья. По его словам, сотрудники райотдела внутренних дел приезжали в больницу, избитый ветеран им все рассказал, но, несмотря на это, в розыск злоумышленники объявлены не были, и правоохранители стали работать только после широкого общественного резонанса. В связи с этим Хинштейн призвал уволить полицейских территориального отдела внутренних дел.

Теги: инвалид сво, забайкалье, избиение


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