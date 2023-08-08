Обрушение трубы на уральском заводе с гибелью рабочего привело к уголовному делу

На Среднем Урале возбуждено уголовное дело по факту ЧП в городе Краснотурьинск, где обрушилась труба местного завода.

Напомним, накануне днем трое альпинистов проводили работы по подготовке к демонтажу объектов и оборудования бывшего электролизного цеха Богословского алюминиевого завода (входит в "Русал"). При подготовке демонтажа труб одна из них самопроизвольно упала. В результате пострадали трое работников, двое из которых были доставлены в больницу с травмами, в том числе множественными переломами. Еще один альпинист погиб под завалами.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, по данному факту возбуждено дело по части 2 статьи 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

"Следственным комитетом проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс экспертиз. Допрашиваются свидетели, истребуется интересующая следствие документация. Выполняются иные мероприятия, чтобы дать правовую оценку трагедии", - добавили в ведомстве.

Также свою проверку по инциденту проводит прокуратура.