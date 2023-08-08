08 Августа 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Обрушение трубы на уральском заводе с гибелью рабочего привело к уголовному делу

На Среднем Урале возбуждено уголовное дело по факту ЧП в городе Краснотурьинск, где обрушилась труба местного завода.

Напомним, накануне днем трое альпинистов проводили работы по подготовке к демонтажу объектов и оборудования бывшего электролизного цеха Богословского алюминиевого завода (входит в "Русал"). При подготовке демонтажа труб одна из них самопроизвольно упала. В результате пострадали трое работников, двое из которых были доставлены в больницу с травмами, в том числе множественными переломами. Еще один альпинист погиб под завалами.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, по данному факту возбуждено дело по части 2 статьи 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Рухнула труба на БАЗе(2023)|Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

"Следственным комитетом проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс экспертиз. Допрашиваются свидетели, истребуется интересующая следствие документация. Выполняются иные мероприятия, чтобы дать правовую оценку трагедии", - добавили в ведомстве.

Также свою проверку по инциденту проводит прокуратура.

Теги: завод, обрушение, дело, СК


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