В России за 18 месяцев предотвращены 188 террористических преступлений

В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что с февраля 2022 г. правоохранительные органы и спецслужбы предотвратили в России 188 террористических преступлений. Также стало известно, что выстроена система мер по защите населения от пропагандистского воздействия международных террористических организаций, внедрены в практику эффективные формы и методы профилактической работы.

По данным НАК, на фоне СВО появились новые террористические угрозы, исходящие от спецслужб Украины.

"При содействии "коллективного Запада" они пропагандируют идеи терроризма и неонацизма, пытаются вовлекать в преступную деятельность российских граждан и лиц, прибывающих с территории Украины, активно используя при этом различные интернет-ресурсы", - цитирует ТАСС заявление комитета.

Ранее появилась инициатива рассматривать украинские колл-центры как военные объекты со "всеми вытекающими из этого последствиями". Как сообщил руководитель партии и думской фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов в письме в адрес главы Министерства обороны России Сергея Шойгу, сотрудники данных колл-центров звонят гражданам РФ, представляясь российскими силовиками. Они пытаются убедить их жечь военкоматы для помощи в задержании преступников. Если же жертва не поддается на уговоры, то ей начинают угрожать, например, проблемами с родственниками.

Как указал депутат, 1-2 августа в России было совершено 25 попыток поджогов военкоматов. По словам Миронова, украинские колл-центры заключили с 1 августа с военной разведкой Украины договоры "на проведение информационных диверсий" против России. Парламентарий отмечает, что среди поджигателей есть школьники, пожилые граждане и попавшие в "кредитную кабалу" люди. При этом степень их психологической обработки настолько высока, что задержанные не могут объяснить, почему пошли на этот шаг. Еще одно аналогичное письмо руководитель партии направил директору ФСБ Александру Бортникову, с просьбой принять необходимые меры для "пресечения деятельности этих колл-центров, как угрожающих безопасности Российской Федерации".