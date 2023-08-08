Чернышов предложил разрешить женщинам тратить маткапитал на свое образование

Очередное предложение о трате маткапитала озвучил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов, который считает, что женщины должны получить право тратить его на свое образование.Такой законопроект внесен в Госдуму, сообщил он в своем телеграм-канале, хотя пока законопроекта нет в электронной базе.

Он отмечает, что чем выше уровень образования родителей, тем выше их доход, а значит, больше возможностей достойно обеспечивать своих детей.

"Направление маткапитала на обучение мамы – это выгодная и надежная инвестиция, которая многократно окупится в дальнейшем. Это шанс повысить социальный статус женщины, дать ей больше уверенности в завтрашнем дне. Конечно, эта норма должна касаться и пап, воспитывающих детей самостоятельно", - написал Чернышов.

Варианты трат маткапитала выдвигаются регулярно. Накануне первый зампредседатея Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья. Недавно она предложила разрешить использовать маткапитал в качестве банковского вклада, с которого можно будет получать дивиденды.

Маткапитал был введен в 2007 году как мера для стимулирования рождаемости вторых детей и в целом, но в последние годы, в духе государственной политики, стал рассматриваться просто как мера социальной поддержки. О влиянии маткапитала на рождаемость уже никто не говорит, особенно после его переноса на первого ребенка и финансового демотивирования рождения второго. В значительной степени маткапитал стал противоречить тем целям, ради которых вводился, превратившись в обычное соцпособие.