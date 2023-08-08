08 Августа 2023
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Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Тюменская область в числе лидеров среди российских субъектов по "цифровизации" медицины

Директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова приняла участие во всероссийском совещании под председательством министра здравоохранения России Михаила Мурашко, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Совещание по актуальным вопросам развития первичной медико-санитарной помощи в Российской Федерации объединило более 500 организаторов здравоохранения. Это региональные министры здравоохранения, руководители территориальных фондов ОМС и Росздравнадзора, представители минздрава России и подведомственных организаций.

В рамках брифинга руководители здравоохранения ответили на вопросы журналистов. Один из них касался перехода медицинских организации на безбумажный документооборот. Михаил Мурашко адресовал этот вопрос Наталье Логиновой.

"Тюменская область перешла на электронный документооборот еще в 2016 году. Сегодня 100% медицинских организаций используют единую медицинскую информационную систему. Она позволяет сохранить всю преемственность информации по пациенту: медицинская история, результаты исследований, протоколы консультаций и назначений. Жители региона получают доступ к своей медицинской информации через личный кабинет на ЕПГУ или в региональном мобильном приложении "Телемед72", — отметила руководитель департамента здравоохранения Тюменской области.

Наталья Логинова добавила, что пожилые пациенты все чаще пользуются цифровизацией. В Тюменской области есть различные программы обучения, которые позволяют осваивать нововведения.

Теги: медицина, цифровизация, Михаил Мурашко, Наталья Логинова


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