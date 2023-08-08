Жители поселка под Туапсе перекрыли федеральную трассу из-за проблем с электричеством

08 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Байкал превратят в СПА?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Происшествия Южный ФО
Фото: Накануне.RU

Жители поселка под Туапсе перекрыли федеральную трассу из-за проблем с электричеством

Жители курортного поселка Ольгинка в Туапсинском районе Краснодарского края перекрыли федеральную трассу М-4, чтобы обратить на свою проблему внимание властей. В населенном пункте проблемы с электричеством.

Жители нескольких районов Ольгинки считают, что проблема в незаконном подключении к подстанции магазинов и ресторанов на черноморском пляже поселка – она просто не выдерживает такой нагрузки. Из-за этого практически ежедневно в жилых домах пропадает свет и вода, не работают лифты и т.д. По словам местных жителей, энергетики в ответ на жалобы призывают сократить потребление электроэнергии.

Глава Туапсинского района Сергей Бойко пообещал принять "все меры". Сегодня он должен встретиться с жителями поселка. На сход также пригласили представителей прокуратуры и управляющую компанию, которую жители винят в незаконном подключении объектов, передает издание "Подъем".

Политолог Илья Ананьев отмечает, что все подобные "эвенты" жителей с перекрытием трасс, как в курортной Ольгинке, заставляют подпрыгивать власть с кресла и моментально затирать проблему в практической плоскости, тем более что коммунальная "забастовка" происходит в Краснодарском крае - в месте базирования резиденции Владимира Путина. По словам эксперта, в связи с перекрытием федеральной трассы нельзя исключать отставок среди кубанского чиновничества, и все же удивительно, что вал "коммунальщины" в вотчине, где круглосуточно бывает Путин, не сходит с повестки и даже перебивает количество сообщений из других российских регионов.

Теги: ольгинка, перекрытие, федеральная трасса, подстанция, жкх


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети