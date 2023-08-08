Жители поселка под Туапсе перекрыли федеральную трассу из-за проблем с электричеством

Жители курортного поселка Ольгинка в Туапсинском районе Краснодарского края перекрыли федеральную трассу М-4, чтобы обратить на свою проблему внимание властей. В населенном пункте проблемы с электричеством.

Жители нескольких районов Ольгинки считают, что проблема в незаконном подключении к подстанции магазинов и ресторанов на черноморском пляже поселка – она просто не выдерживает такой нагрузки. Из-за этого практически ежедневно в жилых домах пропадает свет и вода, не работают лифты и т.д. По словам местных жителей, энергетики в ответ на жалобы призывают сократить потребление электроэнергии.

Глава Туапсинского района Сергей Бойко пообещал принять "все меры". Сегодня он должен встретиться с жителями поселка. На сход также пригласили представителей прокуратуры и управляющую компанию, которую жители винят в незаконном подключении объектов, передает издание "Подъем".

Политолог Илья Ананьев отмечает, что все подобные "эвенты" жителей с перекрытием трасс, как в курортной Ольгинке, заставляют подпрыгивать власть с кресла и моментально затирать проблему в практической плоскости, тем более что коммунальная "забастовка" происходит в Краснодарском крае - в месте базирования резиденции Владимира Путина. По словам эксперта, в связи с перекрытием федеральной трассы нельзя исключать отставок среди кубанского чиновничества, и все же удивительно, что вал "коммунальщины" в вотчине, где круглосуточно бывает Путин, не сходит с повестки и даже перебивает количество сообщений из других российских регионов.