Отопительный сезон в одном из южноуральских районов оказался под угрозой срыва

В Челябинской области предприятия Аргаяшского района задолжали за теплоэнергетические ресурсы более 77 млн рублей. Это ставит под угрозу своевременное начало отопительного периода в муниципалитете.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, под председательством прокурора района прошло совещание с участием глав муниципальных образований и предприятий коммунального комплекса по проблемным вопросам, связанным с подготовкой к предстоящему отопительному сезону.

По итогам совещания главе Дербишевского сельского поселения, а также руководителю "Котельная поселка Увильды", МУ "Управление Дербишевского ЖКХ" объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.