СМИ: На территории военной части в Москве нашли беспилотник

На территории воинской части на востоке Москвы упал беспилотник, который, по предварительным данным, мог быть запущен военными из другой части.

Инцидент произошел в районе Ивановское. Экстренные службы и полиция обнаружили летательный аппарат с камерой. Обследование подтвердило, что взрывчатки на беспилотнике не было, передает Telegram-канал "Осторожно, Москва".

Сообщается, что беспилотник мог быть запущен военными из части, расположенной в соседнем районе Перово. Там проводились учения.