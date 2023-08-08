Польша перебрасывает на границу с Белоруссией еще тысячу военных

Польша перебрасывает на границу с Белоруссией дополнительно тысячу военных. Об этом сообщает министерство национальной обороны республики.

Уточняется, что главный комендант Пограничной службы Польши Томаш Прага обратился в министерство с соответствующей просьбой.

В настоящее время на этой границе уже находятся две тысячи польских солдат, сообщает РИА Новости.

Ранее председатель правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что страна усиливает границу с Белоруссией из-за нахождения там бойцов группы "Вагнера". По его словам, усиление границы будет "очень серьезным".

Также сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин провела телефонные переговоры с министром обороны Польши Мариушем Блащаком. Они обсудили последние события вокруг ЧВК "Вагнер" в Белоруссии.