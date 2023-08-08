08 Августа 2023
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Фото: vk.com/bolshakov_an

Губернатор Ульяновской области высказался о задержании мэра Димитровграда

Сегодня в Димитровграде "при порочащих обстоятельствах" работники силовых структур задержали главу города Андрея Большакова. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава Ульяновской области, в которой находится этот город, Алексей Русских.

"К Большакову было много вопросов и претензий с нашей стороны. Многочисленные проблемы горожан оставались без внимания. Мы не будем ждать следствия и суда. Считаю, что факта задержания при компрометирующих обстоятельствах достаточно, чтобы уволить его по утрате доверия", - написал Русских.

По словам губернатора, в ближайшее время должен быть назначен новый конкурс по выборам главы администрации.

"Полагаю, что нового мэра должен определить новый состав городской думы Димитровграда. Все, кто нарушает закон, должен нести за это ответственность", - написал глава региона.

Глава Димитровграда Андрей Большаков(2023)|Фото: vk.com/bolshakov_an

Теги: Алексей Русских, Андрей Большаков, задержание


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