На Херсонщине предотвращена высадка украинского десанта

В Херсонской области предотвращена попытка высадки десанта ВСУ.

По словам и.о. главы Херсонской области Владимира Сальдо, ночью украинские вооруженные формирования пытались высадить так называемый "десант" с двух катеров на левом берегу Днепра возле села Казачьи Лагеря.

Военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили лодки при попытке причалить, находящиеся на них боевики оказалась в воде.

Некоторые пытались вплавь вернуться на правый берег, но под плотным артиллерийским и стрелковым огнем не доплыл никто.

Попытка высадки пресечена, боевиков противника в районе Казачьих Лагерей нет.

Левый берег находится под надежной защитой российских войск.