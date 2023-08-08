Военные Нигера перебрасывают силы в столицу, готовясь к военной интервенции

Вооруженные силы Нигера перебросили дополнительные силы в столицу - город Ниамей, готовясь к возможной иностранной интервенции, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

По его данным, конвой из примерно 40 пикапов прибыл в столицу в ночь на понедельник, доставив военных из других частей страны.

Напомним, Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), в которое входит полтора десятка государств, пригрозили нигерийским военным интервенцией, если те не вернут власть свергнутому президенту и его администрации. В воскресенье срок истек, пишет РИА Новости.

RFI сообщает, что страны Африки планируют в рамках военного вторжения отправить в Нигер контингент в 25 тысяч военных. По данным издания, Нигерия может обеспечить отправку более половины сил военного контингента. Кроме нее своих солдат могут направить Сенегал, Бенин и Кот-д'Ивуар.