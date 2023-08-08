Жителя Екатеринбурга судят за хищение 4 млн рублей под предлогом покупки авто

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело 59-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в 2022 году уралец создал юридическое лицо и разместил в интернете объявление о возможности покупки автомобилей по цене ниже рыночной. В дальнейшем он заключал с потерпевшими агентские договоры, принимая на себя обязательства по подбору авто.

Однако после получения авансовых платежей аферист похищал деньги и распоряжался ими по своему усмотрению. Своих обязательств он не выполнял. В результате его преступных действий организациям и предпринимателям был причинен ущерб на сумму свыше 4 млн рублей.

На сегодняшний день расследование завершено. Дело направлено в Железнодорожный районный суд уральской столицы.