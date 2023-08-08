В Челябинской области возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погибла девочка

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла 15-летняя девочка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

ДТП произошло вечером 7 августа на 146 км автодороги "Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды". Водитель Лады Гранта, по предварительным данным, при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил и столкнулся с автомобилями Хундай Элантра и Хундай-43892, которые ехали по главной дороге. Девушка, которая находилась в Ладе, скончалась от полученных травм при транспортировке в больницу города Карталы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).