На Ямале вахтовик из пожарной охраны зарезал ножом коллегу

В Надыме осужден сотрудник пожарной охраны за убийство своего коллеги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Суд назначил ему восемь лет колонии строгого режима.

Сообщается, что преступление было совершено на территории вагон-городка одного из нефтегазовых месторождений Надымского района. Причиной убийства стала пьяная ссора между мужчинами. Один пожарный ударил ножом другого не менее шести раз. Убив коллегу, пожарный спокойно отправился в другую комнату спать.

О происшествии стало известно на следующий день, когда оба рабочих - вахтовика не вышли на работу. Тело погибшего мужчины коллеги обнаружили на месте преступления. Убийцу обнаружили спящим.