Власти Турции допустили, что причиной взрыва в порту Дериндже была диверсия

Власти Турции не исключают, что диверсия могла стать причиной взрыва в порту Дериндже, но это "слабая версия".

Это портовая зона, и никто, кто не прошел проверку на безопасность, не может туда войти, заявил глава Турецкого зернового совета Ахмет Гюльдал, передает РИА Новости.

Накануне при погрузке зерна в порту в городе Дериндже произошел взрыв. ЧП произошло в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету. В результате инцидента были повреждены 13 из 16 элеваторов. Пострадали не менее 12 человек. Администрация президента Турции сообщила о повреждении 20% запасов продовольствия после взрыва - порядка 15 тысяч тонн.

17 июля 2023 года так называемая "зерновая сделка" была приостановлена по инициативе России, она действовала год. В Москве заявили, что условия РФ, обозначенные в сделке, не были выполнены. Владимир Зеленский пригрозил, что Украина может оставить Россию без кораблей в Черном море, если Киеву не дадут экспортировать зерно водным путем.