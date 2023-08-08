08 Августа 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Путин подписал закон о переходе на использование российских геоинформационных технологий

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий с 1 января 2026 запрет на использование иностранных и не соответствующих установленным требованиям геоинформационных технологий, систем и средств для органов власти, местного самоуправления, госкорпораций, публично-правовых компаний и прочих хозяйственных обществ с долей государственного участия более 50%.

План перехода на использование отечественных геоинформационных технологий был принят еще в 2017 году. Законопроект был внесен в 2021 году, он долго проходил каждое чтение.

Закон предусматривает для повышения точности измерений, проводимых при выполнении геодезических и картографических работ, создание, функционирование и развитие федеральной сети геодезических станций, на которых выполняется постоянный прием сигналов спутниковых навигационных систем с передачей получаемой информации в соответствующую государственную информационную систему. Также предусмотрена обязательность использования пространственных данных и материалов, содержащихся в федеральном фонде пространственных данных, сведений единой электронной картографической основы при осуществлении картографической деятельности для нужд органов власти и местного самоуправления.

Закон вступит в силу с 1 апреля 2024 года.

Теги: информационные, технологии


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