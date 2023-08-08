В Генпрокуратуре связали серию поджогов военкоматов с успехами России на СВО

Поджоги военкоматов в регионах России совершили россияне по указаниям, поступившим им по телефонам с Украины, сообщает Генпрокуратура РФ.

В ведомстве заявили, что "звонки носили массовый характер и по времени совпадали с датами успешного продвижения Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции".

По данным ведомства, звонящие, "связанные с киевским режимом", представлялись сотрудниками правоохранительных органов и кредитных учреждений и склоняли граждан к преступлениям, чтобы те якобы могли погасить кредиты, помочь в задержании преступников или предотвратить общественно опасные деяния.

Генпрокуратура предупредила о возможной уголовной ответственности за поджоги по статьям о теракте или диверсии.

Ранее руководитель партии и думской фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов сообщил в письме в адрес главы Министерства обороны России Сергея Шойгу, что сотрудники украинских колл-центров звонят гражданам РФ, представляясь российскими силовиками. Они пытаются убедить их жечь военкоматы для помощи в задержании преступников. Если же жертва не поддается на уговоры, то ей начинают угрожать, например, проблемами с родственниками. Миронов считает, что украинские колл-центры необходимо рассматривать как военные объекты со "всеми вытекающими из этого последствиями".