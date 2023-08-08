08 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Названы имена новых почетных граждан Екатеринбурга

В Екатеринбурге названы имена новых почетных граждан города. Решение было принято сегодня, 8 августа, на заседании Екатеринбургской городской думы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе гордумы, депутаты присвоили звание почетного гражданина сразу четырем кандидатам. За заслуги в области социально-экономического развития уральской столицы звания удостоены гендиректор, генеральный конструктор АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" Фарид Абдрахманов, учитель химии гимназии №9 Сергей Москвин, учредитель ООО "Сима-ленд" Андрей Симановский и президент АО "Группа Синара" Михаил Ходоровский.

Звание "Почетный гражданин Екатеринбурга" вручается накануне Дня города одному человеку. Однако в этом году в честь празднования 300-летия Екатеринбурга было принято решение поощрить всех претендентов.

Всего в уральской столице почетными гражданами стали 97 человек.

Теги: почетные граждане, звания, имена, Екатеринбург


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