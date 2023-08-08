На Украине возбуждено более сотни дел в отношении военкомов, помогающих избежать мобилизации

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) расследует более 110 уголовных дел по фактам злоупотреблений военных комиссаров, а также должностных лиц территориальных центров комплектования и соцподдержки"

"По результатам этой работы 15 обвинительных актов уже направлено в суд", - говорится в сообщении ГБР.

"В настоящее время проверка деятельности и образа жизни работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки продолжается. Все нарушения получат принципиальную и бескомпромиссную оценку в соответствии с Уголовным кодексом", - отметили в бюро.

Самыми распространенными нарушениями остаются взятки, в том числе за возможность избежать мобилизации, а также помощь в выезде за границу.