В России изменится система оплаты труда медиков

В России с 2025 г. планируют ввести новую систему оплаты труда медиков. Соответствующие подходы сейчас отрабатывают в пилотном режиме.

"Cегодня отработка, в том числе подходов к формированию новой системы оплаты труда идет в пилотных режимах, в том числе изучаем опыт субъектов", - приводит ТАСС заявление министра здравоохранения России Михаила Мурашко, сделанное на брифинге в Уфе.

Отметим, ранее советник президента РФ, председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев на Петербургском международном экономическом форуме на секции, посвященной миграции, заявил, что привязка зарплат врачей и учителей к средней по региону вредна. Это способствует не только вымыванию кадров из бедных регионов и переезду их в более богатые, но и усиливает дифференциацию в уровне жизни между регионами. Бедные становятся еще беднее, а богатые – богаче, отметил Фадеев.