Поляки стали хуже относиться к украинским беженцаи

Отношение поляков к поддержке Украины и украинских беженцев остается в целом положительным, но охладело, пишет Gazeta Wyborcza.

В Польше около около 1,2 млн жителей Украины, в основном женщины. Это сказывается на польках, которые видят в украинках потенциальных конкуренток. Именно в группе женщин в возрасте до 29 лет со средним образованием была замечена наибольшая неприязнь к украинкам (издание не приводит цифр).

По-прежнему 67% поляков относятся положительно, но эта доля уменьшилась на 13 п.п. Зато выросла доля людей, негативно относящихся к украинцам, – с 8 до 13%. Всего 31% опрошенных сказали, что изменили свое отношение, из них 85% - в худшую сторону.

Если вначале 62% считали, что украинским мигрантам нужно помогать, то сегодня только 40%. Впервые более половины поляков (55%) высказываются против предоставления дополнительной помощи украинцам.

Главная причина недовольства поляков - потребительское отношение украинцев. Об этом сказали 39%. По этой причине все больше поляков считают, что украинцы не должны получать такие же социальные льготы, как и граждане Польши.