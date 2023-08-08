В Челябинской области наблюдается нехватка рабочих кадров

В Челябинской области не хватает рабочих кадров. Об этом на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей в регионе Александром Гончаровым заявил губернатор Алексей Текслер.

"Сейчас на рынке труда непростая ситуация. У нас не просто рекордно низкая безработица, а реальная нехватка рабочих кадров и очень серьезная конкуренция на рынке труда. Это стимулирует рост заработной платы", - отметил Алексей Текслер.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона, также стороны обсудили вопрос мониторинга реализации мер по господдержке бизнеса через обратную связь от бизнес-сообщества.

По данным на 1 августа, уровень безработицы в Челябинской области составляет 0,63%.