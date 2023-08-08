Эстонские власти не будут депортировать из страны россиян и белорусов

Эстония не последует примеру Латвии и Литвы и не будет депортировать из страны граждан России и Белоруссии, заявил министр внутренних дел республики Лаури Ляэнеметс. Он отметил, что власти также не намерены рассылать россиянам анкеты об отношении к СВО вхождению Крыма в состав РФ (такие опросники предлагают заполнить гражданам России в Литве).

Министр поясняет, что такие анкеты не дают реального представления о взглядах людей, они могут попросту соврать.

Эстония также не собирается проводить отдельных экзаменов на знание государственного языка с дальнейшем лишением вида на жительство при низкой оценки (так делают в Латвии).