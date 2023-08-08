Рядом с нефтебазой в Якутии обнаружили ящик, предположительно набитый взрывчаткой

Недалеко от нефтебазы d Якутии найден ящик, в котором, вероятно, находится взрывчатое вещество. Об этом сообщает Shot.

По данным телеграм-канала, контейнер с надписью "Аммонит" обнаружил один из работников нефтебазы в районе поселка Нижнеянск.

Мужчина вызвал на место экстренные службы. Отмечается, что поселок находится далеко от административного центра, сотрудники пытаются добраться туда на моторной лодке.

Ранее сотрудники правоохранительных органов предотвратили теракт на детской площадке в Новой Каховке Херсонской области.

На территории детской площадки, в непосредственной близости от многоквартирного дома, обнаружено самодельное взрывное устройство на основе тротиловой шашки и поражающих элементов.