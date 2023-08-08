В Тобольске неизвестные живодеры отрубили половину морды бездомной собаке

В Тобольске неизвестные живодеры искалечили бездомную собаку: ей отрубили большую часть морды. Животное выжило, но нуждается в помощи ветеринара.

Информация об этом опубликована в группе "Типичный Тобольск". Из этических соображений мы не можем опубликовать фотографию изувеченного животного, которые автор публикации приложил к посту. Сообщается, что животное было найдено 6 августа, на ул. Пушкина. Собака истекала кровью и сутки мучалась от боли.

В комментариях мнения людей разделились. Кто-то предположил, что собаке "отомстили" за укусы. Другие отметили, что такой поступок слишком жестокий для мести.

Также автор публикации сообщил, что животное было облито обработкой.

Сейчас о животном заботятся зоозащитники центра помощи бездомным животным "Право на жизнь". Собирают средства и необходимые предметы. В частности, волонтерам в большом количестве нужно облепиховое масло, мазь Левосин, впитывающие пеленки, постельное белье, покрывало, простыни, пододеяльники, одноразовые перчатки, цефтриаксон, ледокаин, шприцы, раствор рингера, питание для собаки. Подробная информация размешена в группе центра.

"Первые сутки прошли, состояние стабильное, лучше чем вчера. Шанс есть, мы попробуем, насколько это возможно", - сообщают волонтеры.

