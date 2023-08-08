08 Августа 2023
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

На Ямале введен режим ЧС

На территории Ямала введен режим ЧС регионального характера из-за природных пожаров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора ЯНАО.

По данным властей, в регионе действует 22 лесных пожара на площади свыше 3 тыс. га. Наиболее сложная обстановка в Надымском, Пуровском, Ямальском и Красноселькупском районах. Органы власти и ведомства, участвующие в тушении огня, переведены в усиленный режим работы.

Ограничение на въезд и пребывание в лесах Шурышкарского, Приуральского, Надымского, Пуровского и Красноселькупского районов сохраняется.

Добавим, что помощь в тушении пожаров ямальцам оказывают огнеборцы из Тюменской области, Иркутска. Сегодня ожидается прибытие 50 пожарных-десантников из Архангельской области.

Также в тушении огня задействовано три вертолета Ми-8 с водосливными устройствами, в Надымском районе работает самолет-амфибия Бе-200 МЧС России.

Теги: режим чс, лесные пожары, природные пожары


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