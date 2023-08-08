Сбербанк увеличил ставки по ипотеке на 0,8%

Сбербанк в числе прочих увеличил ставки по базовым ипотечным программам – теперь они на 0,8% выше. Минимальная ставка по ипотеке на новое жилье составляет теперь 11,4%, на жилье на вторичном рынке – 11,7%. Минимальный первичный взнос составляет 10%.

В кредитной организации, как и в других банках, объяснили повышение ставок изменением ставки рефинансирования – в июле Центральный банк России поднял ключевую ставку сразу на 1 п.п. - до 8,5%.

В конце июня – сразу после повышения ключевой ставки ЦБ – россияне поспешили воспользоваться временным лагом изменения ставок в коммерческих банках и начали активно оформлять заявки на ипотечные кредиты.