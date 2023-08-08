Военкор сравнил площадь утраченных и освобожденных летом территорий

Военкор Марат Хайруллин сравнил площадь территорий, которые летом в результате наступления захватили украинские боевики, и территорий, освобожденных российской армией.

По западным оценкам, украинские боевики захватили около 180 квадратных километров в Запорожской области и на севере ДНР. При этом потери составили около 43 тыс. человек и 4900 единиц различного вооружения, включая 1800 танков (данные Миноборны РФ). Кроме того, небольшая часть захваченных территорий была отбита.

Но примерно три недели назад началось движение вперед российской армии, которая освободила до 250 квадратных километров. Около 140 - в районе Карамзимовского плацдарма на левом берегу реки Жеребец, около 20 - под Купянском, столько же - в районе Белогоровки и Серебрянского лесничества на стыке ДНР и ЛНР. Чуть больше составило продвижение под Донецком. Но наши потери неизмеримо меньше.

"Никто за три месяца не увидел тысячи единиц нашей разбитой техники и тысячи наших павших бойцов. Дроны для объективного контроля ведь есть не только у нас, правда? А вот колонны разбитой техники и горы трупов в день мы почему-то видим только у сине-желтых", - подчеркнул Хайруллин.

27 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что потери боевиков в их наступлении более чем в 10 раз выше.