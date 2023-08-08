Военкор сравнил площадь утраченных и освобожденных летом территорий

08 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Байкал превратят в СПА?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Армия и ВПК В России ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

Военкор сравнил площадь утраченных и освобожденных летом территорий

Военкор Марат Хайруллин сравнил площадь территорий, которые летом в результате наступления захватили украинские боевики, и территорий, освобожденных российской армией.

По западным оценкам, украинские боевики захватили около 180 квадратных километров в Запорожской области и на севере ДНР. При этом потери составили около 43 тыс. человек и 4900 единиц различного вооружения, включая 1800 танков (данные Миноборны РФ). Кроме того, небольшая часть захваченных территорий была отбита.

Но примерно три недели назад началось движение вперед российской армии, которая освободила до 250 квадратных километров. Около 140 - в районе Карамзимовского плацдарма на левом берегу реки Жеребец, около 20 - под Купянском, столько же - в районе Белогоровки и Серебрянского лесничества на стыке ДНР и ЛНР. Чуть больше составило продвижение под Донецком. Но наши потери неизмеримо меньше.

"Никто за три месяца не увидел тысячи единиц нашей разбитой техники и тысячи наших павших бойцов. Дроны для объективного контроля ведь есть не только у нас, правда? А вот колонны разбитой техники и горы трупов в день мы почему-то видим только у сине-желтых", - подчеркнул Хайруллин.

27 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что потери боевиков в их наступлении более чем в 10 раз выше.

Теги: потери, территория


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети