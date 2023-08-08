В Екатеринбурге учитель английского перевела мошенникам более 1,5 млн рублей

Жительница Екатеринбурга "инвестировала" в фиктивную торговую площадку более 1,5 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, 7 августа в полицию обратилась преподаватель английского в одной из языковых школ с заявлением о мошенничестве. Оказалось, что ей на почту пришло электронное письмо с предложением поработать с инвестициями. Женщина заинтересовалась и ответила на сообщение, указав свои данные.

Далее с ней связался "представитель брокерской компании". Он рассказал, что они якобы работают легально в партнерстве с одним из крупных банков, а компания имеет лицензию Центрального банка РФ. Затем с учительницей связался некий "торговый аналитик", который зарегистрировал ее на специальном сайте. Там аферист полностью руководил всеми торговыми операциями на биржевой платформе: потерпевшая открывала и закрывала сделки по инструкции "брокера", поскольку сама в трейдинге совсем не разбирается.

Деньги "брокеры" требовали переводить на карты физических лиц, а средства на совершение сделок женщина брала в кредит. Однажды она решила вывести свои деньги с торгового счета, но не смогла. Тогда инвестор стала искать информацию о данной компании. Среди лицензиатов ЦБ РФ ее не оказалось, к "банку-партнеру" она также никакого отношения не имела. Только тогда до женщины дошло, что она стала жертвой мошенников.

Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшей, превысила 1,5 млн рублей. Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Мошенничество".