08 Августа 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске суд оставил в СИЗО обвиняемого в покушении на убийство младенца

Челябинский областной суд оставил под арестом 37-летнего мужчину, обвиняемого в покушении на убийство младенца, которого нашли в мусорном контейнере.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, под арестом он пробудет до 26 августа.

Напомним, младенца обнаружили утром 26 мая в контейнере во дворе дома. По версии следствия, пьяный мужчина с целью убийства поместил новорожденного ребенка сожительницы в полимерный пакет и оставил его в мусорном баке. Младенца госпитализировали в больницу. Сотрудники полиции опросили жильцов и очевидцев, и установили родителей ребенка, не имеющих определенного места жительства.

Для девочки, найденной в мусорном контейнере, нашли новую семью. Сейчас ребенок находится в медицинском учреждении, но уже скоро ее заберет домой семейная пара. Она планирует удочерить девочку.

Теги: ребенок, младенец, уголовное дело,


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