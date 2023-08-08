Медведев сравнил "пятидневную войну" и спецоперацию

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем telegram-канале высказался о "пятидневной войне" – конфликте вокруг Абхазии и Южной Осетии, случившемся в августе 2008 г. Событиям исполнилось 15 лет.

"Ровно 15 лет назад Россия решительно ответила на подлую атаку на Цхинвал, дала жесткий отпор агрессору. За спиной недоумка Саакашвили стоял коллективный Запад, который уже тогда стремился раскачать ситуацию в непосредственной близости от границ России", - написал Медведев в своем telegram-канале.

Он напомнил, что армия России за пять дней быстро и жестко наказала оборзевших националистов, дав возможность новым государствам развиваться при поддержке России.

"США и их вассалам тогда явно не хватило опыта. Сегодня они снова ведут чужими руками преступную войну, пытаясь стереть Россию с лица земли. Против нас практически в открытую воюет вся система НАТО. У нас достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции", - написал Медведев.

Экс-президент России считает, что, как и в августе 2008 г., враги будут раздавлены, а Россия добьется мира на своих условиях.