08 Августа 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Медведев сравнил "пятидневную войну" и спецоперацию

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем telegram-канале высказался о "пятидневной войне" – конфликте вокруг Абхазии и Южной Осетии, случившемся в августе 2008 г. Событиям исполнилось 15 лет.
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"Ровно 15 лет назад Россия решительно ответила на подлую атаку на Цхинвал, дала жесткий отпор агрессору. За спиной недоумка Саакашвили стоял коллективный Запад, который уже тогда стремился раскачать ситуацию в непосредственной близости от границ России", - написал Медведев в своем telegram-канале.

Он напомнил, что армия России за пять дней быстро и жестко наказала оборзевших националистов, дав возможность новым государствам развиваться при поддержке России.

"США и их вассалам тогда явно не хватило опыта. Сегодня они снова ведут чужими руками преступную войну, пытаясь стереть Россию с лица земли. Против нас практически в открытую воюет вся система НАТО. У нас достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции", - написал Медведев.

Экс-президент России считает, что, как и в августе 2008 г., враги будут раздавлены, а Россия добьется мира на своих условиях.

Теги: Дмитрий Медведев, пятидневная война, Абхазия, Южная Осетия


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